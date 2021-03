Caen. L'influenceuse Ellydesmots organise un festival littéraire numérique

Alors que les salons du livre et les rencontres entre les auteurs et les lecteurs sont annulés à cause de la crise sanitaire, Camille, alias Ellydesmots, une influenceuse caennaise, a décidé, jusqu'au mercredi 31 mars, d'organiser un festival littéraire numérique sur Instagram. Des lives avec plusieurs auteurs, des éditeurs ou tout simplement des lecteurs sont au programme. Vous pouvez également retrouver des reportages sur des librairies caennaises ou encore des jeux-concours.

Camille a accepté de tout nous dire sur son évènement :

Pour vivre ce festival, rendez-vous sur son compte Instagram Ellydesmots.