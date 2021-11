Votre horoscope signe par signe du mardi 30 mars

BELIER

Ne vous méprenez pas sur les intentions d'une personne sincère qui veut réellement vous aider ; c'est tellement rare...

TAUREAU

Aujourd'hui, l'humour sera votre marque de fabrique. Vous apprendrez à votre moitié à s'évader sans pour autant faire ses bagages...

GEMEAUX

Vos amis tiennent une place importante dans votre vie, mais vous ne mettez pas assez de limites...

CANCER

Vous aurez de belles opportunités à saisir sur le plan professionnel, surtout soyez prêt à les saisir...

LION

Vous entrez dans une période extrêmement favorable de votre vie personnelle et professionnelle...

VIERGE

Efficace dans l'effort, vous oublierez tout de même d'agrémenter votre journée de séances de relaxation...

BALANCE

Vous pourrez développer un projet qui impactera plus ou moins votre famille. Le souci, c'est que vous ferez cavalier seul...

SCORPION

Vous auriez bien besoin d'un petit peu d'énergie supplémentaire, le meilleur remède consiste en beaucoup d'amour...

SAGITTAIRE

Votre générosité est telle que vous vous pliez en quatre pour satisfaire tout le monde !

CAPRICORNE

Vous avez beaucoup de charme, dommage cependant de le dissimuler derrière tant de sérieux...

VERSEAU

Un peu, beaucoup, à la folie, on vous aime, et vous aimez tout autant, que demander de plus...

POISSONS

Vous êtes convaincant dans vos dires, et ça vous est très utile. Gare aux fréquentations, pas toujours recommandables !