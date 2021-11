Le Havre. Plan de relance : 6 millions d'euros pour l'enseignement supérieur

Cent milliards d'euros : c'est le montant du plan de relance prévu par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire. La Normandie bénéficiera de 77 millions d'euros pour rénover des bâtiments de l'État. "Des commissariats, des sous-préfectures...", énumère Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime, présent au Havre jeudi 18 mars pour annoncer des investissements alloués à la commune dans le cadre de ce plan.

C'est un chèque de six millions que l'Etat va signer, qui servira à financer deux projets dans le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur. Sur le campus Lebon de l'université, ce sont les toitures qui vont subir une réfection et une isolation.

Des travaux lourds qui, grâce au plan de relance, vont pouvoir démarrer dès cette année et être terminés en 2023.

"La toiture en zinc sur l'amphithéâtre va notamment être entièrement retirée cet été et remplacée", précise Pedro Lages Dos Santos, président de l'université du Havre.

L'enveloppe allouée par l'État va également permettre la réhabilitation des façades, toitures et menuiseries de la résidence universitaire Labedoyère, sur le campus de la ville basse.