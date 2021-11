Vos questions, nos réponses. Le couvre-feu est-il toujours en vigueur ?

Question de Frédéric, habitant Barentin, après l'annonce du reconfinement de la Seine-Maritime et de l'Eure : "Le couvre-feu est-il toujours en vigueur ?"

Effectivement, le Premier ministre Jean Castex a confirmé, jeudi 18 mars, que le couvre-feu continue à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les 16 départements qui subissent de nouvelles mesures de confinement dont la Seine-Maritime et l'Eure.

Par contre, pour s'adapter à l'heure d'été (dont le passage se fera dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars), le couvre-feu entrera en vigueur à partir de 19 heures et non plus 18 heures et cela à compter du samedi 20 mars.

Le couvre-feu continue à s'appliquer jusqu'à 6 heures du matin. Pensez à vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire adéquate !

Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.