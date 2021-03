Orne. Deux morts et près de 60 cas Covid dans un centre pour handicapés

Un cluster a été mis à jour le mercredi 17 mars, dans la maison d'accueil Les Sources, spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées à L'Aigle. Deux morts et 58 cas positifs à la Covid-19 (essentiellement au variant anglais) sont recensés.

Un point de situation en mairie

27 salariés et 31 résidents sont atteints, dont trois ont été hospitalisés. L'Institut de formation en soins infirmiers a mis à disposition du personnel pour aider les salariés de la structure, où de nouveaux tests seront réalisés dans les prochains jours. Un point précis de la situation et de ses conséquences sera dressé vendredi 19 mars, en mairie de L'Aigle, par le sous-préfet Julien Miniconi et la déléguée départementale de l'ARS, en présence du maire et des services hospitaliers locaux.