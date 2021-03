Bonne table près de Rouen. Des bons petits plats, Comme chez Mam's !

Il suffit de passer la porte de la cuisine pour tomber sous le charme. La sauce qui mijote, l'odeur des épices qui flotte dans l'air… Difficile de se retenir de plonger une cuillère dans la marmite ! Il faudrait, pour cela, tromper la vigilance de Christelle Jego, qui règne avec bienveillance sur les lieux depuis leur ouverture récente, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Après plusieurs carrières, cette "grande bavarde passionnée de pâtisserie" a décidé de lancer sa propre entreprise de vente de repas à emporter, "pour proposer quelque chose qui change des habituels kebabs et pizzas", justifie celle que ses amies surnomment Mam's, pour son petit côté maternel.

Le repas, c'est du sérieux !

Chaque jour, elle s'affaire en cuisine pour proposer des plats faits maison, avec des produits frais et de saison. Pour élaborer le menu, elle s'inspire de ses envies et de son enfance. "La table, c'était sérieux, professe-t-elle. Même si je suis malade, je ne manquerais jamais un repas !" Partageuse et généreuse, elle reporte ses valeurs dans sa cuisine. "De toute façon, je m'en voudrais si les gens sortaient du repas en se disant qu'il leur manque quelque chose", poursuit cette autodidacte des fourneaux.

Les portions sont à la fois généreuses et pleines de saveurs. -

Grâce au site internet commechezmams.fr, qui permet de consulter les menus et de commander, j'ai soigneusement choisi le jour de ma visite. Je repars donc avec une élégante petite boîte noire qui tient précieusement mon repas au chaud jusqu'à ce que je m'attaque à deux fines tranches de quiche aux poireaux. Mais le clou du spectacle, celui dont l'odeur me fait saliver depuis une demi-heure, c'est bien le rougail saucisse ! Bien épicé, pommes de terre fondantes, sauce parfumée… C'est un délice ! Pour terminer, un bon pastéis de nata apporte un contraste nécessaire, après ces sensations fortes pour mon palais. Repu, je me dis que cette formule complète vaut bien les 15,50 € qu'elle m'a coûtés. À recommander !

Pratique. Comme chez Mam's, 92 rue de Paris à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tél. 09 81 48 83 27.