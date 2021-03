A Domicile. Gaëtan Roussel présente aujourd'hui son nouvel album Est-ce que tu sais ?

Est-ce que tu sais ?, le quatrième album de Gaëtan Roussel est disponible ce vendredi 19 mars. Un album principalement écrit et composé pendant le confinement, mais qui n'en est pas moins une complainte. Gaëtan Roussel va au-delà du manque de liberté, il interroge la résilience et bouscule les certitudes de chacun.

Entre Camélia Jordana, Alain Souchon et Portishead, Gaëtan Roussel est parvenu à faire une place pour des artistes qu'il aime, pour apporter de nouvelles couleurs à cet album de 11 titres.

Pour les clips et la promotion, là aussi, casting de choix : Kad Merad, Bixente Lizarazu, Martin Fourcade, Daniel Auteuil et de nombreux autres sont venus aux côtés de la voix de Louise Attaque. Un moyen de s'entourer d'amis et de proposer une passerelle entre la musique et le monde du cinéma, de l'humour ou du sport.

La tournée devrait débuter en octobre 2021. Gaëtan Roussel sera en concert le 16 décembre au 106 de Rouen, avant de retrouver l'Olympia en mars 2022.