Cherbourg-en-Cotentin. Un nouveau souffle de liberté dans les EHPAD

Les règles concernant les visites dans les EHPAD s'assouplissent depuis cette semaine, d'après les annonces vendredi 12 mars de la ministre en charge de l'Autonomie Brigitte Bourguignon. Une bonne nouvelle pour les proches des résidents de l'EHPAD Schmitt, à Cherbourg, qui propose désormais aux familles de venir sans rendez-vous, et sans limite de temps, depuis le mercredi 17 mars.

"C'est que du bonheur, ça va être plus facile de venir", confie Claudine Platon, qui vient régulièrement voir son père, âgé de 83 ans, et atteint de la maladie d'Alzheimer : "Avant, il fallait prendre rendez-vous, ce n'était pas toujours évident, je pouvais seulement lui rendre visite les mercredis, car je travaille les autres jours." Elle prévoit de venir prochainement avec les petits-enfants.

Tous les résidents concernés

Un vent de liberté qui souffle aussi pour les résidents. Dimanche 21 mars sera la première sortie en famille pour Thérèse Legros, âgée de 90 ans et vaccinée contre la Covid-19. "Je vais aller chez ma nièce", se réjouit-elle, avant d'ajouter que "maintenant, les visites sont autorisées dans les chambres, c'est quand même mieux, on est plus tranquilles que dans les lieux en commun". Ceux qui ne sont pas vaccinés bénéficient également de cet assouplissement des mesures.

"La vaccination leur a été proposée, mais n'est pas obligatoire. On a considéré que ça ne méritait pas d'être puni par une privation de liberté par rapport aux autres", explique Guillaume Bernard, directeur de l'établissement. Pour l'heure, plus de 80 % des résidents ont reçu les doses du vaccin Pfizer et sont donc protégés contre les formes graves de la Covid-19 et deux tiers des membres du personnel ont reçu au moins une dose de vaccin.

• Lire aussi : Cherbourg-en-Cotentin. 84 % des résidents de cet EHPAD seront vaccinés contre la Covid-19

"Un retour à la liberté, mais avec prudence", rappelle Guillaume Bernard. "Les soignants continuent de se faire dépister avec des tests antigéniques tous les mardis, et on aimerait aussi les proposer prochainement aux résidents", conclut-il. Depuis un an, personne n'a été testé positif à la Covid-19 dans l'établissement.