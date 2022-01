Livres sans frontières : objectif 50 000 ouvrages en 2012

L’association Livres sans frontières, à Notre-Dame de Bondeville, est née au milieu des années 90 avec la volonté d’apporter une aide culturelle à des pays comme Haïti. Le cumul des envois depuis 1996 fait apparaître un nombre de plus de 300 000 livres. Impressionnant. Des livres qui partent vers des pays aussi divers que l’Algérie, le Gabon, le Sénégal ou le Rwanda.

Pour Pierre Nouaud, co-président de l’association avec Christophe Wargny, les membres œuvrent dans un but de solidarité internationale et de francophonie. "L’objectif pour l’année 2012 est d’envoyer 50.000 ouvrages", précise Pierre Nouaud, tout en lançant un appel : "Notre demande va vers des livres pour enfants et nous recherchons aussi des livres scolaires d’enseignement primaire et de lycée, des dictionnaires et encyclopédies." Ces milliers de livres réclament des heures de tri et le manque de bras est l’un des soucis de Pierre Nouaud. "Trois ou quatre personnes de plus seraient les bienvenues", glisse le co-président.

Pratique. LSF Foyer Marcel Brunet, 127 route de Dieppe, à Notre-Dame de Bondeville.

Tél 02.35.74.56.83. Courriel : livres.sans.frontieres76@gmail.com. Sut internet : www.livres-sans-frontieres.org