Saint-Lô Agglo. Perception de salaires indus : Gilles Quinquenel relaxé

Gilles Quinquenel, ancien vice-président du Conseil départemental de la Manche et ancien président de Saint-Lô Agglo, a été relaxé ce mercredi 17 mars par le tribunal correctionnel de Coutances.

Il avait comparu le 3 février dernier pour concussion ou, en d'autres termes, pour perception indue d'argent public. Il lui était reproché de ne pas avoir effectué le temps de travail correspondant au salaire qui lui avait été versé, alors qu'il avait un temps aménagé à l'Agence régionale de santé pour ses fonctions d'élu, entre 2002 et 2015.

Des témoignages non concordants

Le tribunal a mis en avant le manque d'éléments tangibles, des témoignages non concordants, des notations très positives de sa hiérarchie, des objectifs atteints, et l'absence surtout de l'administration qui ne s'était pas portée partie civile. Une absence qui a plaidé en faveur de la relaxe de l'actuel maire de Thèreval. Le procureur avait requis, à l'époque, 300 000 euros d'amende et une inéligibilité de trois ans.