Calvados. Des perturbations prévues sur l'A 84 en raison de travaux

Mercredi 17 et jeudi 18 mars, des travaux de renouvellement de la couche de roulement sont effectués sur l'A 84 par la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno). Les communes de Verson et de Bretteville-sur-Odon sont impactées durant le chantier. Dans le sens de circulation Rennes-Caen, les travaux ont lieu sur les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur n°48 et dans le sens Cherbourg-Paris, sur la sortie n°9. Cela engendre la fermeture des bretelles concernées sur ces deux jours, de 9 heures à 17 heures. Des déviations locales sont mises en place, de même qu'un itinéraire conseillé, afin de minimiser l'impact sur les usagers. Le réseau routier sera à nouveau opérationnel le vendredi 19 mars.