Calvados. Monseigneur Jacques Habert, en visite pastorale en pays de Falaise

Le programme de Monseigneur Habert est assez chargé pour sa visite pastorale. C'est l'occasion pour le nouvel évêque de Bayeux-Lisieux, installé le 10 janvier dernier, de rencontrer les paroissiens du pôle missionnaire de Falaise (paroisses de Mézidon-Canon, Potigny, Saint Pierre sur Dives et Falaise), soit 110 clochers. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec les élus, les agriculteurs, les scolaires, la jeunesse et également de visiter un EHPAD. Au cours de ces quatre jours de visite pastorale, il va s'attacher à découvrir, écouter et comprendre les personnes qui y vivent.

Une messe sera célébrée dimanche 19 mars à 11 heures, en l'église Notre-Dame de Guibray à Falaise pour clôturer ces quatre jours.