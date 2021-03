Seine-Maritime. Covid-19 : de nouveaux sites de dépistage éphémères

L'épidémie de Covid-19 continue en Seine-Maritime. Le taux d'incidence augmente même de manière quasi constante depuis le 12 février dernier, pour atteindre, au vendredi 12 mars, 245,3 personnes touchées pour 100 000 habitants. Devant cette hausse, l'Agence régionale de santé de Normandie (ARS) met en place de nouveaux centres de dépistage éphémères dans les bassins de population les plus touchés. Ces campagnes sont gratuites, ouvertes à tous, sans rendez-vous et sans ordonnance. Ce sera le cas dans les prochains jours à Sotteville-lès-Rouen, Rouen, Yerville ou encore Londinières. "Le moment du test sera également l'occasion d'une sensibilisation aux gestes barrières et au respect de l'isolement", indique l'ARS.

Les prochains dépistages éphémères

- Yerville, salle des fêtes place Jacques-Chirac, mercredi 17 mars de 9 heures à 16 heures,

- Londinières, foyer municipal, 10 rue Maréchal-Leclerc, mercredi 17 et jeudi 18 mars de 10 heures à 16 heures,

- Sotteville-lès-Rouen, salle Ambroise-Croizat, avenue de la Libération, jeudi 18 mars de 10 heures à 16 heures,

- Rouen, place Saint-Marc, jeudi 18 et vendredi 19 mars, de 10 heures à 14 heures.