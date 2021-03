Fret. Premier port français vers l'Irlande, Cherbourg s'illumine de vert

Le port de Cherbourg affiche de très bons résultats de trafic fret vers l'Irlande en ce début d'année 2021, devenant la première ligne française vers cette destination. Depuis janvier, le fret a augmenté chez les trois compagnies opérant sur l'Irlande : Irish ferries, Stena Line et Brittany Ferries, avec des escales plus fréquentes (12 escales par semaine contre 6 auparavant) et des navires de plus grande capacité.

18 000 remorques ont ainsi transité par le port de Cherbourg sur les deux premiers mois de l'année 2021, contre 5 400 l'an passé sur la même période, soit trois fois plus. "Un record qui réaffirme la position de leader du port de Cherbourg sur l'Irlande", souligne Ports de Normandie.

Un clin d'œil vert pour la Saint Patrick

Pour la troisième année consécutive, deux bâtiments du port de Cherbourg seront illuminés de vert jusqu'au vendredi 19 mars, pendant la semaine de la fête nationale irlandaise de la Saint Patrick. Un clin d'œil de la part du port de Cherbourg envers ses voisins irlandais, pour souligner une relation privilégiée en pleine expansion.