France-Monde. Vers la fin des “aides quoi qu'il en coûte”

Comment Emmanuel Macron sortira-t-il du piège de la dette, du virus et des aides socio-économiques ? Pour que l'économie se relance, il faut que la situation sanitaire se soit améliorée – progrès qui se fait attendre. Mais il faudra que l'économie soit relancée quand le gouvernement commencera – c'est en préparation – à réduire des aides comme le chômage partiel ou les prêts garantis par l'Etat (PGE), pour diminuer la dette exponentielle accumulée depuis un an. A quel moment ce processus pourra-t-il s'enclencher ? C'est tout le problème : si c'est avant une relance économique retardée par une nouvelle vague de Covid, la purge fera mal et aura des répercussions sérieuses sur la présidentielle de 2022… D'où la prudence d'une partie des élus LREM sur ce sujet. Au gouvernement, néanmoins, un noyau de rigoristes voient dans la réduction de la dette une priorité absolue, et poussent l'Elysée à “ne pas perdre de temps”. Pour tâter le terrain, le Premier ministre Jean Castex a reçu cette semaine à Matignon les partenaires sociaux, et leur a exposé le problème.