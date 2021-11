Manche. Confinement du 17 mars 2020 : une mesure sanitaire inédite et inoubliable

C'était il y a un an. La fermeture des cafés-restaurants et salles de cinéma le 14 mars, puis l'annonce d'un confinement total le 17 mars, annoncé la veille par le président de la République Emmanuel Macron. Une mesure sanitaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une date dont tout le monde se souvient et une mise sous confinement qui a laissé des traces dans nos vies, comme l'expriment ces Manchois.

Première conséquence de cette mesure, la fermeture de tous les commerces dits non essentiels, l'interdiction de se déplacer, sauf avec ces dérogations qui nous sont communes aujourd'hui, la fermeture des écoles, la généralisation du télétravail. Les villes deviennent vides et silencieuses. Le premier confinement s'est achevé le 11 mai 2020, avant un second cet automne, du 30 octobre au 15 décembre.

Des mesures inédites

Depuis, des mesures particulières ont été prises, notamment un couvre-feu à 18 heures, d'abord dans certaines régions, ensuite sur tout le territoire national, puis les week-ends dans certains endroits marqués par la pandémie.