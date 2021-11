Cyclisme. Benoît Cosnefroy de retour aux affaires après sa blessure au genou

Remis d'une blessure au genou qui a considérablement perturbé sa préparation, le Rauvillais Benoît Cosnefroy retrouvera un dossard dimanche 28 mars, lors du Cholet Pays de Loire, une course comptant pour la coupe de France de cyclisme. L'ancien champion du monde Espoir devrait ensuite revenir rapidement sur le World-Tour, avec deux échéances importantes : la Flèche wallonne, le 21 avril, et Liège-Bastogne-Liège, quatre jours plus tard.