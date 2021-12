Le Bouillon. Il fabrique du savon avec le lait de ses ânesses

Il en avait marre de son ancien travail de commercial. Lors d'un séjour en Ariège, Philippe Brand a croisé un élevage d'ânes. Le déclic. C'est en 2005. Il allait créer son asinerie. À l'époque, elles étaient moins de 10 en France. D'abord, il a débuté sa nouvelle activité chez lui, en Alsace. Puis, c'est au Bouillon, près de Sées que l'entreprise familiale Mélisâne s'est installée, "après des recherches compliquées, les terres agricoles sont convoitées à cause des primes PAC [Politique agricole commune, NDLR]". Puis les 11 premiers ânes du Berry sont arrivés, 1 mâle et 10 femelles. "On était là un peu avant eux pour ériger des clôtures et j'avais aussi suivi des formations sur la traite des ânesses et pour la machine à fabriquer des savons."

Des ânons, pour avoir du lait

Aujourd'hui, le troupeau compte 22 animaux. "Pour avoir du lait, il faut que les ânesses aient un petit. Tant qu'il reste avec sa mère, elle donne du lait. Un petit mâle, ça dure une dizaine de mois et jusqu'à 18 pour une femelle." Une ânesse produit peu de lait, "par rapport à la taille de l'animal, c'est ridicule. Si tout va bien, c'est 1,5 litre par jour. Et ça n'est pas une traite le matin et une autre le soir, avec les ânesses, c'est une traite toutes les trois heures." Heureusement, pour son activité, Philippe n'a pas besoin d'autant de lait. "Je ne veux pas entrer dans un cycle intensif de production pour livrer du lait aux laboratoires. Pour donner du lait, une ânesse doit avoir un petit. Qu'est-ce que je ferais de tous ces petits ? Mes ânons, je les fais adopter par des gens qui veulent des ânes chez eux, au moins deux pour ne pas qu'ils s'ennuient. C'est un animal grégaire, beaucoup plus sympa que le cheval", explique Philippe.

Du savon au lait d'ânesse

Après la traite, le lait va au frigo. Le lendemain, il sert à la fabrication de savon au lait d'ânesse. Dans son laboratoire, Philippe utilise une machine qui intègre le lait dans du savon acheté en granulés. "Le lait représente 5 à 6 %", détaille le professionnel. "On peut aller jusqu'à 10 %, mais ça prend le double de temps de fabrication, et c'est le triple au séchage. On a essayé de trouver le bon compromis." Lors d'une bonne année, l'asinerie produit 12 000 savons vendus sur des marchés, des foires. Mais depuis la Covid-19, plus rien. Heureusement, la production de Mélisâne est aussi vendue dans neuf grandes surfaces E.Leclerc et Intermarché de l'Orne et des départements limitrophes, plus quelques petits magasins. "On survit avec ça", explique Philippe. "Parce que le troupeau, il faut continuer à lui donner à manger, mais aussi le soigner."

Séduire le client Mélisâne produit des savons au lait d'ânesse non parfumés, mais dans lesquels il peut y avoir des huiles végétales : d'argan, d'amande douce, de noyaux d'abricot. Et également des savons à l'argile, pour les peaux à tendance acnéique. "Je fais Le clin d'œil de l'âne, fabriqué avec de la carotte macérée dans une huile qui est intégrée au savon." Mais Philippe Brand produit aussi une gamme parfumée sans huiles essentielles, qui peuvent être allergisantes. Ces cosmétiques sont fabriqués par un laboratoire extérieur. Hors Covid, l'asinerie se visite "Hors Covid, certains jours, entre 60 et 80 personnes visitaient par curiosité et, pour certains, par envie d'avoir un âne. À l'été 2020, avec la Covid, si on avait 20 personnes, c'était beaucoup ! D'abord, on va sur les 7 hectares d'herbages au milieu des ânes, ils sont bien élevés, ils ne mordent pas, ils ne donnent pas de coups de pied. C'est comme des enfants : quand ils font des bêtises, je sévis et l'âne comprend. C'est un animal pas rancunier, mais il a une très bonne mémoire ! J'explique comment on travaille, puis les visiteurs assistent à la traite et on leur fait goûter le lait des ânesses. Enfin, on va au labo et à la boutique", détaille Philippe Brand.

Pratique. melisane.fr et sur Facebook : Mélisâne