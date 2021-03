Caen. Une cinquième édition 2.0 pour le festival de cinéma Altérités

Le festival cinématographique et ethnographique Altérités a présenté ce mercredi 10 mars son organisation pour son édition 2021. Une cinquième édition, qui aura comme thématique "La nature des hommes". Face au contexte sanitaire actuel, elle se déroulera en grande partie sur internet, du jeudi 18 au samedi 20 mars, comme l'a présenté la programmatrice du festival, Karine le Petit. Les films et les rencontres avec seront accessibles à l'heure de la diffusion sur 25eheure.com. La majeure partie de ces séances seront gratuites (à part celles qui auront lieu dans la salle virtuelle du Lux), mais il est préférable de réserver sa place, les salles virtuelles étant limitées à 400 places.

Les photographes Claude Boisnard et Emmanuel Blivet étaient aussi présents afin de présenter l'exposition photo associée au festival. Ayant habituellement lieu au cinéma Lux, elle a lieu cette année sur les façades du Pavillon et du Cargö, sur la Presqu'Ile, ainsi que sur internet. L'exposition est accessible depuis début mars, et jusqu'à la fin du mois d'avril.

Plus d'informations sur le programme et le fonctionnement sont accessibles sur festivalalterites.com.