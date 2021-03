Cherbourg-en-Cotentin. Le duo Lady Stealer propose de livrer des chansons à domicile

La date de reprise des concerts, interdits au public à cause de la pandémie, reste encore inconnue. Alors, pour remonter le moral des troupes et rester actif, le duo cherbourgeois Lady Stealer s'invite chez vous, le temps d'une ou deux chansons ! Thomas Dorange, au chant et aux percussions, et Julien Tellier, à la guitare et à l'harmonica, proposent de se déplacer dans le Nord-Cotentin, le week-end des 16, 17 et 18 avril. "L'objectif est de livrer des chansons à domicile chez ceux qui le souhaitent. Pour nous, ça veut dire renouer avec le public et ça permet aussi aux gens d'avoir une petite parenthèse musicale pendant cette période un peu morose", explique Thomas Dorange. Différents niveaux de participation sont proposés sur la plateforme participative, jusqu'à un concert privé, quand la situation sanitaire le permettra. Parmi les 20 reprises proposées par Lady Stealer, de grands noms du rock comme U2, les Rolling Stones, ou encore David Bowie… Un répertoire qu'affectionnent ces deux fanas de blues et de folk, qui gardent, malgré tout, le sens de la fête.

📣 LADIES AND GENTLEMEN ! On aimerait vous parler d'un p'tit projet que l'on vous a concocté en secret... >>>>>>>>>>>>>... Publiée par Lady Stealer sur Mardi 9 mars 2021