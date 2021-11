Normandie. Ségur de la santé : 576 millions d'euros alloués à la région

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a apporté des précisions, vendredi 12 mars, sur l'investissement prévu par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé. Au niveau national, il s'agit d'un plan de 19 milliards d'euros pour relancer l'investissement dans les EHPAD, les établissements de santé et financer le numérique de la santé.

576 millions d'euros seront alloués en Normandie. Le fléchage de cet argent va être dévolu à l'ARS, qui va entamer une concertation avec les établissements de santé et les collectivités pour définir les projets à soutenir, que ce soit dans le milieu hospitalier, libéral ou médico-social.

De l'argent rapidement

pour améliorer matériel et locaux

Dans cette enveloppe, "27 millions d'euros seront consacrés, dès 2021, à l'investissement du quotidien", annonce Thomas Deroche, directeur général de l'ARS. De l'argent alloué aux établissements de santé, publics comme privés, pour améliorer l'état du matériel et des locaux que les soignants utilisent au quotidien. "Environ un tiers de cette somme va être réservé aux établissements qui ont le plus de difficultés financières, car ils renoncent plus encore que les autres à ces investissements", précise l'ARS.

Dans le détail, le Calvados va bénéficier de 5,4 millions d'euros, l'Eure de 2,8 millions d'euros, la Manche de 4,2 millions d'euros, la Seine-Maritime de 9,1 millions d'euros et l'Orne de 2,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 3 millions supplémentaires, "fléchés sur ce département au niveau national en raison de la faible densité de population". Après concertation, l'ARS ambitionne d'avoir défini un plan global pour flécher ces crédits d'ici l'automne prochain.