Manche. Pollution au fioul dans une rivière : l'ouverture de la pêche retardée

L'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Picauville, a décidé de retarder de 15 jours son lâcher de 80 kg de truites prévu ce vendredi 12 mars, à la veille de l'ouverture de la pêche. En cause : du fioul retrouvé dans la rivière de la Senelle, un affluent de la Douve.

"Une cuve a été enterrée sur un terrain privé, à Prétot-Sainte-Suzanne, s'est mise à fuir et s'est déversée dans la rivière", explique le président de l'association François Lebruman. Par mesure de précaution, la pêche sur cette portion de la rivière (jusqu'au fleuve de la Douve) est donc reportée au samedi 27 mars. "Des agents du Service de l'État sont venus sur place cette semaine, mais nous n'en savons pas plus pour le moment", assure la Fédération départementale de pêche de la Manche, afin de déterminer l'origine de la fuite et engager une enquête. "Au moins, ça permet aux pêcheurs qui iront pêcher chez les rivières voisines d'avoir deux ouvertures", relativise le président de l'association aussi appelée Les Pêcheurs de la Douve.