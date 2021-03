Musique. Imagine Dragons est de retour avec deux nouveaux singles !

C'est un retour fracassant pour le groupe Imagine Dragons à quelques jours du printemps ! Le groupe de Las Vegas propose Follow You et Cutthroat.

Tendance Ouest propose déjà à l'écoute Follow You, titre dynamique qui parle d'amour et de loyauté et qui s'inspire de l'histoire d'amour du leader du groupe.

L'autre titre, Cutthroat, n'est pas destiné aux radios. Il se veut plus sombre, mais tout aussi sympathique à écouter.

D'après les différents teasers postés par le groupe, un nouvel album pourrait bien voir le jour en juin prochain. Il faut croiser les doigts!