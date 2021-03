Ouistreham. Vidéosurveillance : l'arrivée de nouvelles caméras fait débat

"Nous souhaitons renforcer le système et augmenter le nombre de caméras. On passe de 30 à 70", indique Romain Bail, maire de Ouistreham, à la suite du dernier conseil municipal lundi 8 mars. Installées en 2013, les 30 premières caméras ne répondraient plus aux demandes de la gendarmerie et de la municipalité, selon le maire. "Nous souhaitons développer un centre de supervision urbain. Quand on le déciderait, des agents municipaux seraient derrière les caméras, notamment lors d'événements festifs", précise Romain Bail. Un projet qui n'enchante pas l'opposition du conseil municipal. "Nous nous opposons à ce projet de centre de supervision urbain. C'est un système disproportionné qui ne correspond pas à la réalité démographique de Ouistreham", rétorque Raphaël Chauvois, conseiller municipal de l'opposition. Ce projet est estimé à 400 000 euros. "Des subventions de l'État, du Syndicat départemental de l'électrification du Calvados et des communes partenaires Colleville-Montgomery et Saint-Aubin-d'Arquenay viendraient aider au financement", précise le maire.

Un projet qui pourrait voir le jour à l'automne 2021

Cette installation permettrait de répondre aux incivilités du quotidien, d'après le maire de la commune. "Nous avons la volonté de mieux mailler le territoire, parce qu'à l'heure actuelle seule une partie de la ville est couverte, et d'accompagner le petit stationnement abusif. Répondre à une problématique d'incivilité et non d'insécurité", explique-t-il. Pour l'heure, le projet est dans les mains du Syndicat départemental d'électrification du Calvados (SDEC). "Ils doivent réaliser une étude car les caméras seraient installées sur les nouveaux systèmes de lampadaires LED déployés ces dernières années à Ouistreham", poursuit le maire. Selon ce dernier, la Ville n'aurait à débourser que 150 000 euros. "Des études doivent encore être réalisées, notamment par la gendarmerie, nous devrons ensuite mettre en place un marché d'appel d'offres. Les caméras pourraient être déployées d'ici l'automne prochain", conclut le maire de la ville.