Étretat. Ils se sont filmés pendant le confinement

À l'annonce du confinement, le 17 mars 2020, cinq documentaristes ont filmé leur quotidien. Ils en ont fait un film documentaire La Distanciation qui sera diffusé lundi 15 mars sur France 3, à 23 h 30. Ils ont entre 32 et 57 ans. Ils habitent en Normandie, à Paris, dans les Vosges ou encore en Bretagne. Ils ont mis leurs images en commun pour tricoter ensemble un récit à cinq voix. Un témoignage de ce confinement de trois mois, entre la peur du virus, la séparation des générations, le quotidien pesant, mais aussi de nouvelles relations avec ses voisins. Parmi les réalisateurs, Martin Benoist. Il vit à Étretat depuis 2014.

En 2017, il crée Le Révélateur, une association d'éducation aux images qui organise aujourd'hui la résidence d'artistes Au bain ! sur le Grand Site des Falaises d'Étretat. Martin Benoist s'est filmé chez lui, à Étretat, avec sa femme et sa fille. C'est la première fois qu'il passait devant la caméra, lui qui est plus habitué à filmer les autres. On le découvre s'interrogeant sur lui-même et tentant de répondre aux nombreuses questions de sa fille.

Nous l'avions découvert en août dernier, lors de la sortie de La saison des tourteaux, un film documentaire présentant Christophe, le dernier pêcheur à la tâte d'Étretat.