Le Havre. Soignante agressée au couteau : la patiente condamnée

Une soignante avait été agressée mercredi 27 janvier, au sein de l'hôpital Flaubert du Havre, par une patiente sortante du service de santé mentale. Jugée le 26 février devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire du Havre, la patiente a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à 30 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de travail et de formation, injonction thérapeutique, obligation d'indemnisation des victimes, interdiction d'entrer en contact avec la professionnelle qu'elle a agressée, interdiction de porter une arme pendant 5 ans, interdiction de paraître au Havre et privation des droits d'éligibilité pendant un an.