Votre horoscope signe par signe du vendredi 19 mars

BELIER

Votre humeur peut causer des étincelles, aujourd'hui... Vous avez besoin de paix et d’éviter les conflits !

TAUREAU

C'est à la maison que vous serez le mieux. Dehors, vous risquez d'être la victime d'une tension nerveuse.

GEMEAUX

La chance est présente aujourd’hui va rester dans votre signe un petit bout de temps.

CANCER

Toutes vos tentatives pour vous trouver une activité satisfaisante tombent à l'eau. Ce qui vous oblige à revoir votre planning.

LION

Votre personnalité est mise en valeur, vous débordez de charme et ça n’est pas pour vous déplaire.

VIERGE

Vous allez être d'humeur résolue, il ne sera pas question de vous laisser intimider par qui que ce soit.

BALANCE

Grâce à une discussion essentielle, vous prendrez pleinement conscience de vos objectifs.

SCORPION

À confondre repos et travail, vous finissez par ne plus pouvoir déconnecter de votre semaine.

SAGITTAIRE

Vous avez la tête ailleurs et vous risquez de louper un épisode si vous n'êtes pas plus rigoureux.

CAPRICORNE

Vous ne supportez pas le gaspillage et vous ne manquez pas de le dire mais vos réflexions sont reçues avec froideur.

VERSEAU

Le téléphone n'arrête pas de sonner, aujourd'hui, ou les mails ne cessent de tomber dans votre boîte de réception.

POISSONS

Une journée qui vous boostera et que vous aurez intérêt à gérer le plus en douceur possible.