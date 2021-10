Orne. Achille "Magic", l'illusionniste du web, prêt à entrer dans la cour des grands

Achille Breux est un jeune lycéen de 17 ans, originaire de Mortagne-au-Perche. Sa passion pour la magie a commencé dès l'enfance. "Un jour, mon père, qui n'est pas du tout magicien, m'a montré un tour quand j'avais huit ans. Je voulais absolument découvrir la combine. En souriant, il m'a dit de mettre la table pendant une semaine si je voulais qu'il me montre la solution. Alors, je me suis exécuté, je voulais absolument comprendre le tour." Le magicien en herbe a depuis parcouru du chemin, engrangé de l'expérience et, surtout, il s'est fait un nom sur Internet.

Objectif : devenir magicien professionnel

Achille "Magic" est présent depuis trois ans sur les réseaux sociaux. Il a commencé sur YouTube et Instagram. Mais son arrivée sur TikTok a marqué un tournant inattendu. "Quand j'ai vu que ça marchait sur TikTok, je ne m'attendais pas à ça. Mon objectif n'est pas d'avoir le plus de likes, mais de partager ma passion avec les gens." Si ses vidéos font le buzz en ce moment, le jeune Ornais ne perd pas de vue son objectif ultime : entrer dans le monde très fermé des magiciens professionnels. "C'est vrai que l'engouement que suscitent mes vidéos peut m'ouvrir des portes. Mais j'espère surtout élargir mon public et transmettre ma passion au plus grand nombre." Pour Achille, les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. "Je considère cela avant tout comme une étape dans mon projet." Pour le jeune illusionniste, le monde des influenceurs est rude sur les réseaux. Et il est parfois difficile de se faire une place. "Je dois faire face aux influenceurs qui proposent beaucoup de contenus. Les internautes s'intéressent à beaucoup de choses et j'espère que ma démarche permettra d'attirer ceux qui veulent voir du contenu créatif." Pour le jeune homme, tout peut être source d'inspiration : les rencontres, le cinéma, les livres, la musique… et même les cours au lycée de Mortagne-au-Perche. "Quand je suis en cours, ce sont les rares instants où je ne suis pas dans la magie. C'est un moment de prise de recul, et c'est souvent là que des idées me viennent."





Un premier spectacle à la fin de l'année

Le jeune Normand est en bonne voie pour se faire un nom et entrer par la grande porte dans le milieu de la magie. Il prépare d'ailleurs son premier spectacle. Une représentation 100 % interactive, qu'il animera à la fin de cette année, autour de novembre ou décembre. "Avec ce spectacle, je veux surprendre le plus de monde. Je teste beaucoup de tours. Mais l'idée sera aussi de montrer une autre partie de moi. Quelque chose que les internautes n'ont pas l'habitude de voir sur TikTok."