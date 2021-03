Cherbourg-en-Cotentin. Allures Yachting participe au Virtual Nautic

L'entreprise Allures Yachting, basée à Cherbourg, présentera ses nouveaux modèles au Virtual Nautic, ex-Salon Nautique de Paris, vendredi 12 et samedi 13 mars.

Pour participer au Virtual Nautic et déambuler virtuellement dans les allées du salon, il faut télécharger une application dédiée. Les visiteurs pourront rencontrer l'entreprise Allures Yachting au Hall d'exposition 2, C30. - Allures Yachting

Une pratique dont le spécialiste des voiliers de grande croisière haut de gamme et fabriqués en aluminium a l'habitude depuis un an. En effet, ce marché de niche, qui compte 80 % de ventes à l'export, a enregistré une croissance jusqu'à 25 % supérieure à l'année passée, notamment grâce au virtuel. "Après les trois premières semaines de confinement, les clients étaient prêts à commander un bateau sans l'avoir vu, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous", explique Cyrille Corlay, directeur commercial et marketing. Résultat : 16 bateaux vendus en deux mois, d'août à octobre, contre 20 à 22 écoulés habituellement à l'année.

Le confinement aurait accéléré l'envie de grand voyage. "Il peut y avoir les quadras, qui décident de partir avec leurs enfants pendant un à trois ans, mais aussi les jeunes retraités qui veulent découvrir le monde pendant cinq à dix ans."

Fort de ce succès, Allures Yachting recrute 20 personnes d'ici l'été, au bureau d'études et sur la partie production : chef accastillage, menuisiers, électriciens, chaudronniers sont les bienvenus.

Candidature : talents@allures.com