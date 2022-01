Quais bas rive gauche : réunion publique

Le but de cette réunion publique est de présenter aux Rouennais ce que seront les futurs quais bas rive gauche, dont on entend parler régulièrement dans la capitale haut-normande. Rendez-vous est donné mercredi 13 juin, à 19h, dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville. Des représentants du cabinet In Situ ainsi que des architectes urbanismes de FHY, viendront répondre aux questions qui seront posées.

Les principaux axes qui seront présentés sont la prairie de Saint-Sever, les coulisses du Claquedent ou encore l'esplanade de la Curanderie.