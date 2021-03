Bonne table à Rouen. Les spécialités italiennes de La Bocelli

Avec sa devanture rouge, le restaurant La Bocelli a ouvert ses portes au mois d'octobre, quelques semaines avant le reconfinement. Si la période n'est pas simple, son gérant, Mirways Amini, garde le sourire et l'envie de proposer aux clients ses pizzas, pâtes et autres spécialités. "Je travaille depuis plus de 20 ans dans des restaurants italiens", souligne-t-il, habillé de sa tenue aux liserés vert, blanc et rouge, les couleurs du drapeau italien. Il concrétise ici un travail de plusieurs mois, entre recherche d'un local, travaux et ouverture de son premier restaurant en tant que gérant.

La qualité dans l'assiette

S'il n'est, pour l'instant, pas possible de profiter de la salle pour manger sur place, la décoration a été soignée par Mirways Amini : les couleurs sont modernes, avec des représentations de lieux emblématiques de l'Italie comme le Colisée de Rome. Sur la carte, les clients profitent d'une vingtaine de choix de pizzas, de pâtes et d'autres plats typiques. "Tout est fait à la minute avec des produits frais", explique-t-il en montrant sa pâte à pizza qu'il vient tout juste de terminer. "Je suis là pour proposer de la qualité et des saveurs que l'on ne trouve pas dans les autres établissements du quartier", ajoute Mirways Amini.

La qualité se ressent d'ailleurs dans l'assiette quand je goûte la pizza burrata parme. La pâte est fine et croustillante et le goût de chaque ingrédient est bien présent : tomates, roquettes et surtout le jambon de Parme, copieusement servi sur la pizza. Le tout accompagné d'une généreuse burrata. Je termine mon déjeuner avec un dessert iconique de l'Italie : le tiramisu, délicieux. Les prix sont très abordables, avec un menu, le midi, à 12 euros avec entrée + plat ou plat + dessert.

Pratique. 168 rue Martainville à Rouen. Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 (le dimanche, uniquement le soir). À emporter au 02 35 98 76 33 ou en livraison sur Uber eats et Deliveroo.