Caen. Parcoursup : derniers jours pour formuler ses vœux d'orientation

Ce mercredi 10 mars est l'avant-dernier jour, pour les lycéens et étudiants en réorientation, pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. "J'ai demandé des prépas CPGE Lettres, la fac de lettres et d'humanités et la fac de droit", explique Émilie, en terminale au lycée Malherbe à Caen. La jeune fille a choisi comme spécialité cette année, littérature, théâtre, philosophie et humanités. La rentrée prochaine à l'université, elle ne l'appréhende pas tant que ça. "Si je suis prise en prépa, je sais que j'aurais cours en présentiel. À la fac, ça sera différent, mais on a déjà eu l'habitude d'être autonomes depuis le premier confinement", poursuit-elle. De son côté, Louna est elle aussi en terminale, mais avec d'autres options. Elle suit notamment des cours de physique, chimie et sciences et vie de la Terre. "J'ai fait des demandes dans des écoles pour être ergothérapeute ou psychomotricienne", détaille la jeune fille. Cette dernière ne semble pas angoissée à l'idée de démarrer une nouvelle étape de sa vie. "Je ne sais pas trop comment ça sera. Je verrai bien une fois sur place", sourit-elle.

