Manche. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des pôles à Cherbourg

Près d'un an après que Ségolène Royal a été démise de ses fonctions, Olivier Poivre d'Arvor lui a succédé comme ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. L'actuel président du Musée national de la marine à Paris et ancien ambassadeur de France en Tunisie a pris ses fonctions début décembre. Il était en visite à Cherbourg-en-Cotentin lundi 8 et mardi 9 mars, à la rencontre notamment des élus, du préfet maritime et des entreprises de constructions navales. L'occasion de connaître les enjeux du territoire sur les questions migratoires, de sécurité maritime, de développement des énergies renouvelables et des attentes à l'export.

Tout en saluant le potentiel d'attraction de la "marque" Cotentin, il a émis une proposition : que Cherbourg propose un événement international chaque année sur le thème de la mer. "Je pense qu'en tant que grande nation maritime, nous avons besoin de rendez-vous sur ce thème. Tous les ans, durant trois-quatre jours, nous pourrions aller à Cherbourg ou dans le Cotentin pour entendre parler des enjeux de demain, de la mer de demain."

Olivier Poivre d'Arvor devrait déposer sa feuille de route concernant la stratégie polaire française d'ici la fin de l'année 2021. La proposition d'une alternative au monopole chinois en Indopacifique, la lutte contre la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée, la réflexion sur la cohabitation entre habitants et environnement marin sur le littoral méditerranéen font partie des enjeux prioritaires pour celui qui promeut une "blue diplomacy".