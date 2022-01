Inauguration de l'avenue verte Londres-Paris

L'avenue verte ? C'est une longue voie de 400km, conçue pour les vélos, permettant de relier Paris à Londres. Il a été conçu pour offrir au promeneur les plus beaux paysages de France et de Grande-Bretagne.

A partir du 23 juin, date de l'inauguration, Paris et Londres seront reliées par un itinéraire cycliste entièrement balisé. Cette avenue verte passe en Seine-Maritime. Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime et président de l'associaiton française pour le développement et la promotion de l'Avenue Verte London-Paris, sera donc sur le parvis de Notre-Dame, pour découvrir le panneau marquant le kilomètre "zero" de cet itinéraire.