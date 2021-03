Seine-Maritime. Lubrizol : le Département fait volte-face et se constitue partie civile

Le Département de Seine-Maritime va finalement se joindre aux procédures engagées contre Lubrizol. La collectivité l'annonce par un communiqué, le mardi 9 mars, à la suite de "l'échec de la procédure amiable du fait de la société Lubrizol".

Une volonté d'aller plus vite

Contrairement à l'avis de plusieurs élus locaux, le président du Département, Bertrand Bellanger, avait souhaité engager cette procédure d'indemnisation "pour des raisons de rapidité". Factures à l'appui, les services du Département réclamaient donc la somme très précise de 114 076,70 €, correspondant aux "dépenses de nettoyage des suies apparues sur des équipements publics" après l'incendie du 26 septembre 2019.

Malgré plusieurs mises en demeure, le silence de l'entreprise conduit la collectivité à engager une procédure judiciaire, en se constituant partie civile. La procédure pourrait être beaucoup plus longue à aboutir, mais l'indemnisation pourrait être plus importante, si elle reconnaît "l'ensemble des préjudices" subis et pas seulement le prix du nettoyage.