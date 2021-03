Calvados. Parc éolien en mer : 24 km de liaisons électriques souterraines

EDF avait annoncé le lundi 22 février que le projet du futur parc éolien du Calvados était lancé. Ce 4e parc offshore en France sera constitué de 64 éoliennes installées au large de Courseulles-sur-Mer afin de fournir, d'ici 2024, l'électricité à 90 % des Calvadosiens. Avant de lancer les travaux en mer, les premiers coups de pelle ont débuté à terre début mars. RTE, la société en charge du chantier électrique, va installer 24 km de liaisons souterraines entre Bernières-sur-Mer et Ranville, là où est situé le poste de raccordement, agrandi de 800 000 m2 à l'occasion. Les habitants de douze communes de la côte de Nacre devront faire face à quelques difficultés de circulation. C'est par exemple le cas cette semaine à Bernières-sur-Mer (D514). "On travaille hors période estivale", se rassure Jacques Fremaux, directeur du raccordement du parc éolien du Calvados.

Des travaux ont actuellement lieu à Bernières-sur-Mer. Le plan des déviations mises en place. -

"Le chantier le plus pointu sera la traversée de l'Orne, le Canal de Caen et la route entre Caen et Ouistreham", selon lui.

Les liaisons sous-marines débuteront quant à elles au printemps 2022.

14 km de lignes électriques verront le jour sous la mer, dont les deux tiers sur fond rocheux. RTE prévoit 25 millions d'euros de retombées locales en faisant appel à des entreprises normandes. Budget global : 210 millions d'euros.