Musique. Elaka, un talent normand, brut et Prolific

Soul Prolific est un collectif composé de rappeurs, beatmakers ou encore de graphistes et incarne le rap à la mode de Caen, un rap à l'accent français, anglais et allemand. Parmi les membres du collectif, on retrouve Elaka, tantôt énervé tantôt planant. Ecouter la musique d'Elaka, c'est entrer dans un univers à part entière, d'autant que la plupart des prods de son projet Requiem for a Dream sont l'œuvre de Steiner, Jeune Dawan ou Pura Pura, tous originaires de Caen.

ELAKA · REQUIEM FOR A DREAM