Près de Dieppe. Plus de 30 migrants secourus en mer, dont dix enfants et un bébé

Il est 1 h 30 du matin mardi 9 mars, lorsque le Peloton de surveillance et d'intervention de Dieppe est averti de la présence d'étrangers en situation irrégulière sur la commune de Petit-Caux, près de Dieppe. Ces migrants montent dans un zodiaque au niveau de la plage de Belleville-sur-Mer, en direction du Royaume-Uni.

Le zodiaque se dégonfle

La gendarmerie maritime de Dieppe déploie sa vedette l'Yser, et une autre vedette, l'Armoise, est alertée, en provenance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Vers 7 h 30, des migrants donnent l'alerte par téléphone, "en voyant leur zodiaque se dégonfler et un problème sur le moteur", indique une source proche de l'enquête.

Rapidement, la vedette l'Yser récupère onze hommes, dont des Afghans, des Pakistanais, un Soudanais et un Irakien. La vedette l'Armoise prend en charge 22 migrants (originaires d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan), dont dix enfants et un bébé. Ils sont tous débarqués à Dieppe à 9 h 45 pour être confiés à la police nationale.