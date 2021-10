Calvados. De nouveaux contrôles routiers prévus dans le département

Les gendarmes du Calvados informent de nouveaux contrôles routiers sur certains axes du département. Depuis le lundi 8 jusqu'au dimanche 14 mars, des opérations de contrôle sont effectuées sur les routes suivantes :

la départementale 7 entre Biéville-Beuville et Douvres-la-Délivrande, la nationale 158 entre Ifs et Falaise et l'A 84 entre la limite des départements de la Manche et du Calvados et de la commune de Verson.

[#SécuritéRoutière] 👮‍♂️ Contrôles routiers prévus du 8 au 14 mars 2021. Dans la continuité de nos actions sur les... Publiée par Gendarmerie du Calvados sur Dimanche 7 mars 2021