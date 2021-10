Rouen. Condamné à de la prison ferme pour une nouvelle agression de gendarme

Le 4 août 2016, dans une altercation avec des jeunes, un gendarme de Barentin est agressé par le prévenu. Placé sous contrôle judiciaire, il récidive un mois plus tard, impliquant un gendarme lors de faits similaires. Menaces et insultes fusent et l'homme est cette fois déféré au parquet.

Il n'a pas retenu la leçon

Des faits similaires lui ont déjà été reprochés par le passé, lui occasionnant onze condamnations. Jeudi 4 mars, le procureur de la République retient qu'il n'a pas "tiré les leçons de ses précédentes condamnations". En l'absence de défense, le mis en cause reconnaît son aversion pour "les hommes en bleu", mais affirme "ne plus être le même homme aujourd'hui". Reconnu coupable en récidive, Mamoudou Dieng, 31 ans, est condamné à quatre mois de prison ferme.