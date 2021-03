Métropole Rouen Normandie. Une nouvelle appli pour mieux gérer le tri des déchets

L'objectif de l'application Montri, lancée lundi 8 mars, est simple : mieux informer pour améliorer le tri des déchets sur la Métropole Rouen Normandie. Car le territoire peut faire mieux en la matière. "On a constaté une augmentation de 21,6 % du refus de tri entre 2018 et 2019", détaille Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole en charge des transitions et innovations écologiques. Il s'agit des déchets qui se retrouvent dans les poubelles de recyclage alors qu'ils ne devraient pas y être. "Cela veut dire que les consignes ne sont pas comprises ou que les équipements sont mal utilisés. Nous devons faire un effort d'explications." L'application Montri, lancée en expérimentation sur cinq villes (Rouen, Elbeuf, Canteleu, Sotteville-lès-Rouen et le Mesnil-Esnard), propose par exemple de centraliser sur une carte les points d'apport volontaires, comme les bornes à verre ou à emballages recyclables, ou encore de préciser les horaires des collectes en fonction de l'adresse. Un scanner de code-barres permet aussi d'indiquer les bonnes consignes de tri pour les emballages.

Uniquement sur Rouen dans un premier temps, l'application intègre également un outil participatif de signalement, pour indiquer un dépôt sauvage, demander un nouveau bac ou pointer une dégradation d'un point de collecte.

La Métropole entend généraliser l'application à l'ensemble de ses communes à l'été 2021.