Hockey sur glace (Magnus). Nice et Mulhouse, doublé gagnant pour les Dragons de Rouen

Nice laminée, Mulhouse dominée. Les Rouennais ont assuré l'essentiel vendredi 5 et samedi 6 mars. C'est un bon bilan comptable pour les Jaune et Noir qui disputaient deux matchs en 24 heures sur l'Ile Lacroix et qui ont engrangé six nouveaux points dans la course au titre de Ligue Magnus. "Six points pour ce week-end, c'était important, les joueurs ont pris les deux matchs au sérieux, on est satisfaits", confiait le coach Fabrice Lhenry à l'issue des deux rencontres. Et satisfait, le coach du club normand peut l'être, puisque les Rouennais trônent à la première place du classement depuis quasiment le début de championnat et ont huit et douze points d'avance sur leurs deux concurrents directs, les Ducs d'Angers et les Brûleurs de Loups de Grenoble, qui ont deux matchs en plus déjà joués.

Encore trois matchs à gagner

Mais il faudra désormais être prêts pour cette dernière ligne droite de championnat et trois déplacements qui se profilent cette nouvelle semaine, chez les Gothiques d'Amiens mardi 9 mars, puis à Chamonix et Gap vendredi 12 et samedi 13 mars. "On s'est préparés pour enchaîner les matchs à venir. Les joueurs ont eu un gros mois de février, difficile d'un point de vue physique, on a trois déplacements la semaine prochaine, on est prêts pour ça." Dans l'incertitude pour la fin de saison, les joueurs de Fabrice Lhenry devront remporter trois matchs sur les sept derniers pour être certains de terminer à la première place du classement. "On sait qu'il nous reste trois matchs à gagner pour finir premiers et après, on verra s'il y a des Playoffs ou non avec l'annonce de la Fédération qui devrait intervenir dès le début de la semaine prochaine. On a su s'adapter à chaque situation, il faut continuer comme ça et rester focus là-dessus."