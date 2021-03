Droits des femmes. Une Dieppoise et une association normande distinguées par l'État

Dans le cadre de la campagne des 1 000 possibles, le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes a souhaité honorer, lundi 8 mars, des femmes qui s'illustrent au quotidien par leurs engagements dans les territoires.

La Dieppoise Zoé Roclin

C'est le cas de Zoé Roclin, diplômée de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED) de Bordeaux. Elle s'installe en Normandie en 2013, pour créer et coordonner le réseau local de promotion de la santé sur le territoire de Dieppe. Accompagnée de ses équipes, elle conçoit de nombreux dispositifs d'accès à la santé. Par le biais de ses activités professionnelles, elle souhaite avant tout "faire venir" les services à une population dieppoise peu mobile et pour laquelle les services départementaux situés dans la métropole rouennaise sont parfois inaccessibles.

En parallèle, elle s'est engagée, depuis 2016, dans le secteur associatif au sein de deux librairies afin de venir en aide aux plus précaires et de rendre la culture accessible à tous.

Association Sang rancune 76

Le ministère a également souhaité distinguer des associations qui s'engagent en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. En Normandie, c'est l'association Sang Rancune 76 qui a été retenue. Créée le 8 mars 2019, elle s'engage contre la précarité menstruelle à l'échelle de l'agglomération rouennaise. Dans ce but, elle collecte des protections périodiques et redistribue les collectes à l'échelle locale à des structures sociales.