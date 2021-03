Musique. Gaëtan Roussel en balade avec Daniel Auteuil dans son dernier clip

Le leader de Louise Attaque repart pour un tour et pour un album en solo, mais a quand même souhaité être accompagné de l'acteur Daniel Auteuil dans le clip de Je me jette à ton cou. Le prochain opus de Gaëtan Roussel sera disponible le 19 mars prochain et l'on y retrouvera des collaborations avec Alain Souchon et Camélia Jordana. Dans son dernier clip, on voit le chanteur et le comédien parcourir la Provence en long, en large et en travers après une déception sentimentale.