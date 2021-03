Caen. L'entreprise Dans ma culotte se bat contre la précarité menstruelle

Fin février, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé que les protections périodiques seront gratuites à la rentrée prochaine pour toutes les étudiantes. Une très bonne chose pour Noëlle Papay, co-fondatrice de l'entreprise Dans ma culotte, basée à Caen et qui produit des protections hygiéniques lavables ou encore des tampons bio. "Rendre accessible des protections, c'est une question de dignité et d'égalité des chances, on peut tout simplement vivre normalement, et ça fait partie aussi de la mission de Dans ma culotte." Depuis deux ans maintenant, l'entreprise a distribué plus de 20 000 protections hygiéniques lavables à des étudiantes : "En septembre dernier, nous avons réalisé une distribution sur le campus de Rennes et il y avait une queue de plus d'une heure." L'entreprise est en pourparlers avec l'association de médecine et de sage-femme de Caen pour une distribution. Sur tous les partenariats avec les institutions, les marges sont baissées au maximum. Les universités achètent les protections et les redistribuent gratuitement.