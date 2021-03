Basket (Pro B). Le Rouen MB va tenter d'enchaîner pour remonter au classement

Après avoir obtenu une victoire sur le fil sur le parquet de Aix-Maurienne lors de la prolongation vendredi 5 mars (102-106), pour le compte de la 8e journée de Pro B, les joueurs du Rouen Métropole Basket, qui retrouvaient la compétition à cette occasion après quasiment un mois d'arrêt, enchaîneront avec la réception de Vichy-Clermont, vendredi 12 mars au Kindarena de Rouen, à 19 heures. Douzièmes du classement avec quatre victoires pour six défaites, les joueurs d'Alexandre Ménard auront fort à faire face à une équipe qui pointe en sixième position avec six victoires et seulement trois défaites, mais qui n'a plus joué depuis le 13 février dernier et une victoire sur le parquet de Souffelweyersheim (98-89).