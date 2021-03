Seine-Maritime . Spectaculaire sortie de route à Petit-Couronne 

Les services de secours de Seine-Maritime ont eu à déplorer "pas moins de dix accidents, concernant des motos ou des véhicules légers, tous fort heureusement sans gravité" ont communiqué le service des sapeurs pompiers du département, dimanche 7 mars en fin de journée.

Parmi ces accidents, celui qui s'est déroulé sur la route Sud 3 dans le sens Rouen-Elbeuf à hauteur de Petit-Couronne reste le plus spectaculaire.

Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule, est sortie de la route et s'est retrouvée en contrebas, sur la route nationale 338, à cheval entre le macadam et le fossé.

Quatre engins et treize sapeurs pompiers se sont portés à son secours et on découvert la quinquagénaire indemne et sortie elle-même de son véhicule avant leur arrivée. Elle a néanmoins été transportée vers le CHU de Rouen pour passer un bilan.