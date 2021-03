Pontorson. Un homme à vélo renversé par un camion toupie de béton 

Vendredi 5 mars, aux alentours de 17 h 30, les pompiers de la Manche sont intervenus suite à un accident entre un homme âgé de 70 ans à vélo et un camion toupie de béton sur la rue de Rennes dans la commune de Pontorson. Le conducteur du camion n'aurait pas vu le septuagénaire dans son angle mort et l'aurait percuté. Le cycliste a été blessé au front et transporté à l'hôpital d'Avranches. 5 sapeurs-pompiers de deux centres de secours ont été mobilisés sur l'opération.