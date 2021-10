Rouen. Hockey: les Dragons de Rouen rassurent contre les Aigles de Nice

Le match

C'était contre les Aigles de Nice, match qui s'est terminé sur le score de 5-0 pour leur 14e match de la saison. Après un départ timide dans le premier tiers et des Niçois plutôt bien en jambes dans ce début de rencontre, c'est le Finlandais expérimenté Juha Koivisto qui ouvrait la marque après huit minutes de jeu sur un rebond d'un lancer d'Anthony Guttig pour le seul but de ce premier tiers-temps. Dès la 22e seconde de jeu dans le 2e tiers, c'était au tour de Florian Chakiachvili de tromper le portier adverse sur un bon lancer 2-0. Une avance encore une fois accentuée sur un nouveau but de Koivisto après une énorme feinte et un caviar de Maxime Lamarche dont lui seul a le secret. 3-0 après six minutes puis 4-0 en supériorité numérique dix minutes plus tard grâce au but de Loic Lampérier lui aussi merveilleusement servi par Nicolas Deschamps. Si, dans le 3e tiers, les Jaunes et Noirs laissaient filer quelques occasions, aucun but ne sera marqué après une nouvelle grosse performance du portier rouennais Matija Pintaric qui s'offrait un nouveau blanchissage alors que Lamarche inscrivait le 5e et le dernier but de la rencontre.

Les réactions

Fabrice Lhenry: "on a donné très peu de chances de marquer à Nice et heureusement que Pinta a été bon au 3e parce qu'on a été plus friable. On a essayé de tourner, de garder des présences courtes pour gagner de l'énergie. Inconsciemment, on pense au lendemain quand le score est un peu plus large, on va avoir 9 matchs en 30 jours. C'est terrible de jouer sans public, c'est compliqué quand on connait l'ambiance, quand les gens chantent pendant les hymnes mais il faut faire abstraction, on a tout de le même la chance de jouer notre championnat, c'est pas le cas de tout le monde. J'espère que les supporters vibrent quand même chez eux. On va aborder le match contre Mulhouse de la même manière, être solide défensivement car ils sont très forts en contre et essayer de tromper Quentin (Papillon) qui fait une très bonne saison et d'ailleurs on est très heureux pour lui."

Florian Chakiachvili: "On verra si c'est compliqué d'enchaîner. On est content de retrouver un rythme correct de matchs. On verra physiquement dans les prochaines jours, on sait qu'il nous reste un mois environ avec ou sans playoffs pour en profiter à fond."

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Lhenry retrouveront la glace de l'Ile Lacroix dès ce samedi 6 mars 2021 contre les Scorpions de Mulhouse qui viennent de perdre 6-1 à Angers.