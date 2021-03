Calvados. Covid-19 : douze centres de vaccination temporaires

3 200 personnes âgées de plus de 75 ans seront vaccinées dans le département ce week-end des 6 et 7 mars. La préfecture du Calvados a annoncé le déploiement de 12 centres temporaires dans des collectivités telles que Creully, Ouistreham, Hérouville, Port-en-Bessin, Trévières, Deauville, Dives-sur-Mer, Merville-Franceville ou encore Deauville, qui n'avaient jusqu'alors pas de centres fixes à proximité. "Cette opération est réalisée dans une logique d'équité", explique Philippe Court, préfet du Calvados en visite ce vendredi 5 mars dans le centre temporaire de vaccination installé à Merville-Franceville. Les injections Pfizer sont effectuées tout le week-end par des pompiers du département, mais aussi des médecins libéraux. "Nous avons contacté toutes les personnes âgées et les avons recensées afin de leur permettre d'être vaccinées", indique Olivier Paz, maire de Merville-Franceville. "Les maires des communes aux alentours conduisent certaines personnes âgées jusqu'au centre de vaccination",

précise-t-il.

La campagne de vaccination se poursuit dans le département

Pour rappel, dans le Calvados, 11 centres fixes de vaccination sont déployés et deux équipes mobiles tournent depuis la fin du mois de janvier. "Désormais, les médecins sont également habilités à vacciner pour AstraZeneca. 66 % des médecins se sont d'ailleurs portés volontaires dans le département", poursuit le préfet du Calvados. Depuis le début de la campagne, 66 000 injections ont été réalisées et 32 % des plus de 75 ans ont été vaccinés. "Nous espérons que la vaccination pour les plus de 75 ans sera terminée d'ici le début du mois d'avril", précise Philippe Court. D'après les informations communiquées par le préfet du Calvados, la capacité des centres fixes de vaccination devrait être augmentée. "Nous allons également continuer de développer ce que nous appelons 'de l'aller vers', c'est-à-dire ouvrir des centres temporaires dans différents territoires du département", conclut Philippe Court.